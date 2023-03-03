На Курской улице петербуржец всадил собутыльнику нож в живот

Во Фрунзенском районе попойка двух приятелей закончилась ссорой, вследствие которой один из мужчин ударил собутыльника ножом. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 2 марта ы дежурную часть поступило сообщение от 35-летнего мужчины о том, что он ударил ножом знакомого в квартире дома на Курской улице.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками правопорядка был обнаружен в своей квартире неработающий петербуржец, 1990 года рождения, которого госпитализировали на скорой в медучреждение с ножевым ранение живота.

На месте происшествия был задержан звонивший в полицию нетрезвый мужчина. Он распивал с потерпевшим спиртное и между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник ранил собутыльника.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что мигранта, зарезавшего в Петербурге земляка, задержали в Московской области.