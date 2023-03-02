В Подмосковье задержали мигранта, зарезавшего земляка на Камышинской улице в Петербурге

Полиция задержала мигранта, которого подозревают в убийстве земляка в Красногвардейском районе Петербурга. Злодей пытался скрыться в Подмосковье, где и был пойман.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, поздним вечером 27 февраля в полицию обратился горожанин с сообщением, что рядом с мусорными баками у дома 6 по Камышинской улице лежит окровавленный мужчина.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело 26-летнего мигранта со множественными ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В результате полиция установила, что подозреваемый в совершении преступления 28-летний земляк убитого покинул Петербург на автомобиле. Его задержали 28 февраля в Московской области и 1 марта передан петербургским полицейским.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Шушарах женщина ударила супруга ножом, от чего тот скончался.