В Шушарах скорая не успела спасти мужчину, зарезанного сожительницей

В Шушарах мужчина, тяжело раненый в грудь, не дождался приезда медиков и скончался на месте происшествия. Смертельный удар петербуржцу нанесла его сожительница.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение о том, что в квартире на Московском шоссе, 286 жена пырнула мужа ножом, поступило правоохранителям Пушкинского района около трех часов ночи 24 февраля. На место оперативно прибыли специалисты.

Выяснилось, что медики не успели оказать 52-летнему петербуржцу помощь, и он скончался от полученной травмы груди. Также на месте происшествия по "горячим следам" была задержана одногодка погибшего, которая проживала вместе с ним в указанной квартире, при этом зарегистрирована женщина в Петербурге на улице Сестрорецкая.

По версии следствия, гражданка во время совместного распития спиртных напитков нанесла мужчине смертельное ножевое ранение в грудь. Злоумышленницу задержали, после чего поместили в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петроградском районе Петербурга пенсионерка не справилась с эмоциями и накинулась на нетрезвого сожителя дочери с ножом, после чего мужчину госпитализировали с проникающим ранением живота.