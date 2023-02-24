На Малом проспекте П. С. пенсионерка разозлилась на пьяного сожителя дочери и вспорола ему живот ножом

В Петроградской районе пожилая женщина не справилась с эмоциями и накинулась на нетрезвого сожителя дочери с ножом. В результате мужчину госпитализировали с проникающим ранением живота.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в коммунальной квартире дома 52 на Малом проспекте Петроградской стороны. Около двенадцати часов ночи 23 февраля правоохранители получили сообщение от медиков, которые пояснили, что в Мариинскую больницу госпитализировали пострадавшего в ходе конфликта 43-летнего гражданина.

По прибытию на место специалисты задержали 65-летнюю пенсионерку, которая в ходе конфликта на почве неприязненных отношений ножом ударила в живот сожителя своей 41-летней дочери. В отношении женщины в отделении составили протокол, после чего ее перевели в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Колпинском районе Северной столицы пенсионера задержали по подозрению в убийстве собутыльника.