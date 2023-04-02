В Ленобласти уголовник убил молодого жителя Ярославской области одним ударом ножа

В Приозерском районе Ленинградской области уголовник из-за конфликта на фоне неприязни ударил ножом в грудь уроженца Ярославской области. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 1 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в Приозерском районе произошло ножевое ранение. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили труп 25-летнего уроженца Ярославской области.

Полицейским «по горячим следам» удалось задержать подозреваемого, им оказался 35-летний житель Ленобласти. Оказалось, что во время конфликта на фоне личной неприязни задержанный ударил неприятеля ножом в грудь. Для него этот удар стал фатальным.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следствие установило, что задержанный ранее был судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Калининском районе Санкт-Петербурга рецидивист, угрожая ножом, отобрал несколько тысяч рублей у своей матери. Злоумышленника задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.