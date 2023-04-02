На Кондратьевском уголовник с помощью ножа отобрал у своей матери две тысячи рублей

В Калининском районе Санкт-Петербурга рецидивист, угрожая ножом, отобрал несколько тысяч рублей у своей матери. Злоумышленника задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 1 апреля, в полицию поступило сообщение от петербуржца о том, что в квартире по Кондратьевскому проспекту мужчина угрожает его бабушке.

Прибывшие на место происшествия правоохранители у парадной задержали 40-летнего петербуржца. Оказалось, что он, угрожая ножом своей матери, отобрал у нее 2 000 рублей и с места происшествия скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия). Следствие установило, что задержанный был судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге суд вынес приговор мужчине, который в ходе ссоры напал на двух людей с холодным оружием. По итогу один из потерпевших скончался в больнице.