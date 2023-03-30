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Петербуржец получил срок за нападение с ножом, окончившееся смертью

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© Фото: pxhere

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В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который в ходе ссоры напал на двух людей с холодным оружием. По итогу один из потерпевших скончался в больнице.

Злоумышленник был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство) и частью 2 статьи 115 (умышленное причинение вреда здоровью) УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Согласно материалам суда, в июне 2021 года в Петергофе подсудимый вступил в конфликт с потерпевшим и нанес ему не менее двух ударов неустановленным следствием предметом, которым мог быть нож. В результате потерпевший скончался в медучреждении.

Также злодей ранил еще одного человека.

Суд назначил ему наказание в виде шести лет и трех месяцев в колонии строго режима.

Также, как пишет “МК в Калининграде”, к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен 54-летний калининградец, совершивший убийство на почве ревности.

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