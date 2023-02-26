В Ленобласти мужчина ножом оборонялся от напавшего с топором злодея

Во Всеволожском районе Ленобласти между двумя мужчинами произошла настоящая резня: один из них ударил другого топором по голове, в ответ на что, оппонент достал нож и ответил обидчику.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 24 февраля. В Вечернее время в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Ковалево недалеко от железнодорожной станции разбросаны продукты, среди которых лежит топор. Среди разбросанных вещей также были видны следы крови.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в лесополосе рядом со станцией мужчину, 1964 года рождения, с различными ранениями и травмами. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На следующий день появилась информация, что был также госпитализирован в тяжелом состоянии другой мужчина, который также имел множественные травмы. Пострадавший пояснил, что он пошел за водой к железнодорожной станции, где малознакомый мужчина ударил его по голове тяжелом предметом. Защищаясь, он достал из сумки с продуктами нож, которым ранил нападавшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что против мужчины, напавшего на полицейского в Петербурге, возбудили уголовное дело.