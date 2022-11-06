В Ленобласти рецидивист требовал деньги у знакомой, угрожая ее сыну топором

В Ломоносовском районе Ленинградской области мужчина забрался в частный дом, где требовал от хозяйки отдать ему деньги, угрожая при этом топором ее 18-летнему сыну.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 5 ноября, в 01:28 в полицию обратилась 37-летняя женщина с просьбой привлечь к уголовной ответственности ее знакомого, который проник в ее частный дом в деревне Борки, где, угрожая топором 18-летнему сыну заявительный, требовал дерюжные средства. При этом злоумышленник повредил входную дверь и два окна.

В тот же день “по горячим следам” правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления неоднократно судимого, 53-летнего жителя Псковской области. У мужчины изъяли топор и нож.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга были задержаны подростки, которых подозревают в разбойном нападении на 13-летнего школьника.