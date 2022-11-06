В Петербурге задержаны несовершеннолетние разбойники, отобравшие под угрозой ножа вещи у подростка

В Приморском районе Петербурга трое несовершеннолетних забрали у школьника обувь и кофту, угрожая ему при этом ножом. Поймать юных разбойников удалось быстро. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 3 ноября, к патрульным полицейским на Школьной улице подошел 13-летний мальчик и сообщил, что трое малознакомых ему подростков, угрожая ножом заставили отдать им кофту и ботинки. Позднее в полицию поступило заявление от 39-летней матери потерпевшего школьника.

В тот же день правоохранители “по горячим следам” задержали двух несовершеннолетних, 2007 года рождения, которые подозреваются в совершении данного преступления.

По данному факту, 4 ноября, было возбуждено уголовное дело по части 2 стати 152 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на автозаправке в Невском районе вооруженный ножом рецедивист забрал деньги из кассы, а также личные вещи кассира.