  • 21 Февраль 2023
USD 21.02.2023 74.0432 -0.7156
USD ММВБ 19:15 74.4251  
EUR 21.02.2023 79.1330 -0.4774
EUR ММВБ 19:15 79.5550  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Против нетрезвого дебошира, избившего кулаками полицейского у "Сенной площади", возбудили уголовное дело

Автор:


© Фото: пресс-служба СК РФ

Темы дня

После избиения сотрудника полиции у метро "Сенная площадь" в Петербурге было возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения задержанному.

За избиения полицейского задержали 28-летниего жителя Кемеровской области. По версии следствия, поздно вечером 19 февраля мужчина с кулаками напал на правоохранителя, когда тот пытался его усмирить и прекратить предыдущую драку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел недалеко от метро "Сенная площадь". До приезда полицейского на место происшествия специалистам поступило сообщение о драке между двумя мужчинами. Позже стало ясно, что напавший на правоохранителя гражданин не был трезв. Он нанес полицейскому несколько ударов по лицу, после чего повалил его на землю. Затем гражданина задержали, несмотря на бесполезные попытки сбежать, и доставили в отделение полиции.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге завели уголовные дела по факту интернет-мошенничества. Пятерых подозреваемых удалось задержать. Оказалось, что за несколько лет злоумышленники обманули около 150 человек с разных регионов России. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram