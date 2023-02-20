Против нетрезвого дебошира, избившего кулаками полицейского у "Сенной площади", возбудили уголовное дело

После избиения сотрудника полиции у метро "Сенная площадь" в Петербурге было возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения задержанному.

За избиения полицейского задержали 28-летниего жителя Кемеровской области. По версии следствия, поздно вечером 19 февраля мужчина с кулаками напал на правоохранителя, когда тот пытался его усмирить и прекратить предыдущую драку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел недалеко от метро "Сенная площадь". До приезда полицейского на место происшествия специалистам поступило сообщение о драке между двумя мужчинами. Позже стало ясно, что напавший на правоохранителя гражданин не был трезв. Он нанес полицейскому несколько ударов по лицу, после чего повалил его на землю. Затем гражданина задержали, несмотря на бесполезные попытки сбежать, и доставили в отделение полиции.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге завели уголовные дела по факту интернет-мошенничества. Пятерых подозреваемых удалось задержать. Оказалось, что за несколько лет злоумышленники обманули около 150 человек с разных регионов России.