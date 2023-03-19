В Петербурге девушка получила ножевое от собутыльника и осталась истекать кровью в парадной дома на Шевченко

В Василеостровском районе собутыльник ранил ножом молодую девушку. В подъезде дома истекающую кровью ее обнаружил местный житель и вызвал помощь.

Как передает Патрульный Петербурга, в субботу, 18 марта, в полицию поступило сообщение о том, что в парадной на улице Шевченко сидит девушка, из живота идет кровь. Заявитель предположил, что пострадавшая упала и напоролась на периллы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 26-летнюю девушку с ножевым ранением живота. Горожанка была госпитализирована бригадой скорой помощи в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Также правоохранители разыскивают подозреваемого в нанесении ножевого ранения — 28-летнего мужчину. По предварительной информации, он, находясь в квартире на улице Шевченко, в ходе конфликта с потерпевшей, после распития спиртного, ударил ее ножом.