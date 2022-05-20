На Белградской водители использовали в споре топор и травматический пистолет

В конфликт двух водителей на Белградской улице во Фрунзенском районе Петербурга пришлось вмешаться полиции. За помощью к правоохранителям обратился неизвестный, который услышал стрельбу.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», прибывшая на место полиция задержала мужчину, который выстрелил по ногам оппонента из травматического пистолета. Он объяснил полицейским, что его противник использовал в качестве аргумента в споре топор и угрожал ему физической расправой.

В итоге пострадавшего увезли в больницу с непроникающим пулевым ранением верхней трети левого бедра. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Стрелка забрали в отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что мошенников в Северной столице задержали при помощи квадрокоптера и спецназа.