В Петербурге мошенников задержали с помощью квадрокоптеров и спецназа

Петербургская полиция поймала группу из четырех горожан, которые продавали несуществующую технику через лже-сайты. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители насчитали 27 пострадавших, но их может быть и больше. Офицальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что злоумышленники вели "бизнес" с 2020 года. Они создавали сайты по продаже компьютернй и бытовой техники по очень низким ценам. От людей, обратившихся к ним, они требовали полную предоплату. После поступления денег на счет, общение с клиентами прекращали.

За пару лет мошенники создали не менее 320 сайтов. Эта цифра объясняется постоянными блокировками из-за жалоб пользователей. У фигурантов дела изъяли телефоны, компьютерную технику, банковские карты, флешки и так далее. На одном из устройств обнаружили направленные покупателям счета и фото товара.