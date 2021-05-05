Петербург ожидает пять миллионов туристов в текущем сезоне

К началу туристического сезона эксперты рассказали о наиболее популярных местах, где останавливаются гости города. По планам директора Российской гильдии управляющих и девелоперов за текущий сезон Петербург посетят пять миллионов туристов. Об этом сообщает Елена Бодрова, исполняющий директор Гильдии.

Согласно данным эксперта, в историческом центре Петербурга рынок аренды восстановился после 2020 года. Чаще всего туристы выбирают апарт-отели в качестве места для проживания. В таких отелях есть кухни. Кроме того, туристы часто арендуют апартаменты с конфорками.

Известно также, что гостиницы в Петербурге выбирают иностранные туристы, целью приезда которых являются крупные мероприятия.