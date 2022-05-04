Петербургские отели оказались рекордно загружены на майские праздники

Число бронирований в отелях Петербурга в период майских праздников стало рекордным за 15 лет. Об этом сообщают Невские Новости, ссылаясь на владельца одного из премиальных отелей Северной столицы Юниса Теймурханлы.

По словам эксперта, в некоторых отелях число бронирований составило 110% от вместимости. Такая загрузка наблюдается на весь период с 30 апреля по 10 мая.

Глава комиссии отельеров​ Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства​ «Опора России» Эдуард Демидов подтвердил изданию стопроцентную загрузку на маййские праздники, но прогнозов на дальнейший сезон давать не стал. По словам эксперта, в этом году наблюдается маленькое окно бронирование. Нестабильность ситуации с авиасообщением привела к тому, что многие туристы бронируют номера в день заезда или за два-три дня.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербург прибыл первый чартерный рейс из Казани.