Петербуржцы не могут вылететь из Турции

Некоторые жители Петербурга не могут вернуться домой после отдыха в Турции. Причиной сложившейся ситуации стала решение России приостановить авиасообщение с Турцией. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

Известно, что перелеты прекращены с 15 апреля по 1 июня по причине ухудшения эпидемиологической обстановке в других странах. В России также сохраняется угроза возникновения третьей волны коронавирусной инфекции. При этом в Ростуризме призывают не паниковать и обратиться на горячую линию для решения вопросов о вылете.

«Чтобы всех вернуть домой, с сегодняшнего дня отправляются пустые самолеты в Турцию и Танзанию», – отметили в Ростуризме.