В марте запустят рейсы из Гянджи в Петербург

В марте в Петербург будут прилетать самолеты из второго по площади города Азербайджана – Гянджи. Перевозчиком выступит авиакомпания «Азербайджанские авиалинии».

Полеты начнутся с 17 марта и будут проходить раз в неделю по маршруту Баку – Петербург – Гянджа – Петербург – Баку. Об этом передает Neva.Todaу.

Также стоит отметить, что компания будет осуществлять рейсы по маршруту Баку – Москва – Гянджа – Москва – Баку. Полеты в столицу России будут проходить чаще – три раза в неделю.

Напомним, что с 17 февраля этого года российская авиакомпания «Аэрофлот» проводит прямые рейсы между Петербургом и городом – Баку столицей Азербайджана.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в России рассматривают возможность открыть прямое авиасообщение с турецкой Каппадокией. На данный момент в Турцию можно попасть, воспользовавшись рейсами девяти авиакомпаний. Обратно летают только четыре перевозчика.