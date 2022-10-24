“Победа” планирует возобновить полеты в Турцию

Лоукостер “Победа”, являющийся частью группы “Аэрофлот”, намерен возобновить полеты в Турцию. Такой информацией поделился представитель авиакомпании.

Как сообщает АБН, авиакомпания планирует возобновить регулярные рейсы в Анталью. Также возможно налаживание авиасообщения со Стамбулом.

Представитель компании заявил, что “Победа” подтверждает свои намерения начать полеты в Турцию.

Напомним, что “Победа” является российской авиационной компанией бюджетного типа. Базируется в московском аэропорту Внуково. Фирма была образована в 2014 году на базе прекратившего полеты из-за санкций ЕС “Добролета”.