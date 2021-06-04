Петербуржцы смогут отдохнуть в Турции с комфортом и без лишней бумажной волокиты

Петербуржцы, которые соскучились по морю и раскаленному песку, скоро смогут стряхнуть пыль с чемоданов - к середине лета Россия возобновит авиасообщение с Турцией, которая в период пандемии значительно упростила правила въезда в страну. К тому же гостиничный бизнес популярных курортов предлагает самые разные варианты размещения.



Отныне российским туристам, приезжающим в Турцию, не нужно предъявлять при въезде в страну отрицательный ПЦР-тест на Covid-19. В сообщении Turkish Airlines со ссылкой на решение властей республики говорится, что новые упрощенные правила вступают в силу с 1 июня и касаются как вакцинированных, так и перенесших коронавирус граждан нашей страны. В остальных случаях понадобятся: справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию или справка с результатами экспресс-теста на антигены к Covid-19, проведенного не ранее чем за 48 часов.



Напомним, что в конце мая Россия продлила ограничения по авиасообщению с Турцией до 21 июля. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, возможность отправиться на отдых россияне скорее всего получат к середине этого лета. Предчувствуя большой поток желающих понежиться в лучах турецкого солнца, гостиничный сектор республики предлагает туристам варианты для размещения не только на первой линии от моря, но и в нескольких минутах ходьбы от туристических доминант - дизанерских отелях, где каждый номер имеет уникальное оформление. Среди таких, например, пятизвездочный Sura Design Hotel, который расположен в самом центре Стамбула, окруженный большим количеством достопримечательностей. В его комфортной атмосфере можно отдохнуть, не погружаясь в суету в виде базаров, и других классических туристических развлечений.