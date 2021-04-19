С 20 апреля из Турции в Петербург запустят три рейса

В Петербург запустят три рейса из Турции для вывоза российских туристов. Вылеты запланированы на 20,21 и 24 апреля. Однако график может измениться. Об этом сообщает пресс-служба АТОР.

Рейсы запускают, чтобы вывезти российских туристов с территории Турции. В Петербург из Анталии смогут вернуться во вторник, в среду и в субботу на этой неделе. При необходимости количество рейсов может быть увеличено.

Напомним, авиасообщение между Турцией и Россией было остановлено 15 апреля. Ограничения пока действуют до 1 июня. Причиной стало решение России. В связи с этим спрос на турпредложения в Турцию среди россиян снизился на 81%.