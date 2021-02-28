Сервис OneTwoTrip назвал города, куда можно дешево слетать на 8 марта

В преддверии международного женского дня, большинство мужчин захочет отправить своих дам отдохнуть в другие города. Однако сделать это хочется всегда более бюджетно. Поэтому аналитики из онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip составили рейтинг российских городов, куда можно отправиться отдохнуть и сделать незабываемый подарок на 8 марта менее затратно.

Топ городов составлялся из расчета, что билеты на самолеты не должны превышать 15 тысяч рублей. Лидером в этом рейтинге стал Санкт-Петербург. Цена за билеты в обе стороны на самолете составила 3,9 тысячи рублей.

Второе место занял Воронеж. Стоимость билетов на самолет в этот город составляет 4 тысячи рублей. Топ-3 замыкает Екатеринбург. Путешествие туда обойдется парам на 900 рублей дороже, чем в Воронеж.