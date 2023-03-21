Во вторник почти на десять часов задержится отправление самолета из Петербурга в Норильск

Во вторник несколько рейсов в петербургском аэропорту задержат более чем на семь часов, среди них один будет осуществлен позже почти на 10 часов. Речь идет о самолете до Норильска.

Так, 21 марта почти на 10 часов позже отправятся в запланированное путешествие пассажиры "NordStar Airlines". Воздушное судно должно было покинуть Северную столицу в 09:30 утра, но вместе этого отправится в 19:20.

Также задержали вылет по направлению "Санкт-Петербург - Оренбург", которое осуществит "Северный Ветер". С 00:35 ночи отправление передвинули на 07:55 утра. Третьим задержанным на сегодня рейсом станет вылет воздушного судна Тамбов от "РусЛайн". Отправление перенесли на час - с 07:30 на 08:30. Последний задержанный самолет перевозчика "Россия" (до Самары) пробудет в Пулково всего на 20 минут дольше и отправится в восемь часов утра вместо 07:40.

Кроме того, не будет осуществлен перелет по двум направлениям — Душанбе и Бишкек. За оба маршрута отвечает компания "Уральские Авиалинии".

Все прочие изменения в течение дня можно отследить на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что с 19 марта у петербуржцев появилась возможность долететь до Азербайджана еще двумя прямыми рейсами.