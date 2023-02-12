В "Севкабеле" до 15 марта продлили выставку о Балабанове

В Петербурге еще на один месяц продлят выставку посвященную режиссеру Алексею Балабанову.

Как сообщает ТАСС, выставку-путешествие о творчестве Алексея Балабанова, которая проходит в пространстве Севкабель Порт" в Василеостровском районе Петербурга, решили продлить до 15 марта.

Выставка проходит с 13 октября прошлого года и пользуется большим интересом у горожан и гостей города на Неве. Изначально выставка должная была закончится в январе, но была продлена до 15 февраля. Теперь, ее продлили еще на месяц.

По словам продюсера Сергея Селянова, сначала предполагалось продлить только до 25 февраля — дня рождения Балабанова. Но посмотрев на поток посетителей и отзывы, было решено отодвинуть день закрытия выставки на еще более поздний срок.

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