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Петербуржцам впервые представили более 80 икон советского периода

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© Фото: пресс-служба Смольного

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В петербургском музее истории религии впервые представили более 80 икон советского периода. До этого они изучались только специалистами.

Накануне в пресс-службе Смольного уточнили, что выставка "Советские иконы: религиозные артефакты эпохи гонений" будет принимать посетителей в Государственном музее религии до конца марта.

В общей сложности жители и гости смогут увидеть более 80 икон времен СССР, обнаруженных во время экспедиций Центром визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ, и инструменты, которыми создавались произведения искусства.

Уточняется, что раньше  иконописью занимались мастера-самоучки, которые писали тайно. В своей работе они использовали фотографии и украшали иконы цветами из фольги.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в московском Всероссийском музее декоративного искусства сняли с выставки картину петербургского художника Дмитрия Шагина. Известно, что инициатором стала директор музея. Картину автору вернули, но испорченной краской. 

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