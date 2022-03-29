Три сайта с экскурсиями по крышам признали опасными в Петербурге

Информация, размещенная на трех сайтах об экскурсиях по крышам в Петербурге, признана запрещенной. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, ресурсы формировали у посетителей положительное отношение к руфингу.

Сайты были в открытом доступе для всех желающих. Отмечается, что данное увлечение является опасным, особенно для несовершеннолетних.