Суд запретил сайты с информацией об экскурсиях по крышам Петербурга

Прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко обратился в Октябрьский районный суд с административным иском о сайтах, на которых размещена информация об экскурсиях по крышам Северной столицы. Литвиненко признал информацию запрещенной.

Был проведен осмотр сайта, в результате которого было установлено, что на странице имелась информация, содержащая материалы, приближенные к субкультуре «руфинг» и привлекают к этому несовершеннолетних и молодежь. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Отметим, что «руферство» — это экстремальное увлечение, связанное с риском для жизни. Отметим, что суд удовлетворил обращение прокурора.