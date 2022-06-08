Прокуратура Петербурга хочет заблокировать группу о прогулках по крышам

Петербургская прокуратура потребовала заблокировать ВК-сообщество, в котором предлагали незаконные экскурссии по крышам города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Сообщество нашли в результате интернет-мониторинга. По информации ведомства, в группе были сведения о незаконных экскурсиях по крышам петербургских многоэтажек. При этом вход в сообщество был свободным.

Между тем, в законе предусмотрена уголовная ответственность за выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием признать этот ресурс запрещенным.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в конце марта информация, размещенная на трех сайтах об экскурсиях по крышам в Петербурге, признана запрещенной.