Суд запретил очередной руферский сайт на территории Петербурга

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Октябрьский районный суд признал запрещенной информацию, размещенной на сайте «Карлсон Гид». На информационном портале размещались услуги прогулок и экскурсий по крышам Северной столицы.

В ОПС отметили, что иск в суд о запрете сайта подал прокурор. В заявлении он указал, что на портале содержатся материалы, «положительно характеризующие и формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре «руфинг», являющийся экстремальным увлечением, связанный с риском для жизни.

В итоге, суд одобрил иск прокурора.

Ранее суд уже закрывал подобные сайты, за блокировку которых снова выступил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.