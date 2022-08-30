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В России с 1 сентября запустят тестовую систему электронных путевок

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© Фото: pxhere

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С 1 сентября этого года в России начнет действовать единая информационная система электронных путевок. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Система будет работать в тестовом режиме, а вносить в нее сведения пока что необязательно. Новый сервис должен повысить прозрачность туристического бизнеса и гарантий путешественников. В связи с новой редакцией закона о туристической деятельности данные российских туристов и информация о приобритаемых путевках будут заноситься в особый цифровой реестр. Туристам будут выдавать QR-код с зашифрованной информацией.

Благодаря единой информационной системе электронных путевок будут собираться достоверные сведения о договорах с туристами. Данную информацию сможет просматривать Ростуризм и Роспотребнадзор.

Сведения о проданных путевках туроператоры должны будут передавать ежемесячно до 15 числа каждого месяца.

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