В Иран из Петербурга и Казани планируют организовать прямые рейсы

Иран в скором времени планирует запустить прямые рейсы в Петербург и Казань. Об этом заявил мститель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян.

Как пишет ТАСС, по его словам, на сегодняшний день уже запущено 11 авиарейсов между Москвой и Тегераном. В скором времени из Ирана хотят запустить прямые рейсы еще в два российских города — Петербург и Казань.

Шалбафиян посоветовал россиянам воспользоваться возможностью и посетить по возможности все города Ирана, так как в каждом из них есть интересные места и достопримечательности, везде найдется, на что посмотреть.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 19 марта петербуржцам будут доступны еще два рейса в Азербайджан. Полеты до города Гаяджи будет осуществлять такие авиакомпании, как Azerbaijan Airlines, Utair и "Россия".