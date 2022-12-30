Пассажирский порт Петербурга не принял ни одного судна за год

За 2022 год в пассажирский порт Петербурга не вошло ни одно судно. Такая тенденция сохранится на ближайшие несколько лет.

Как пишет Neva.Today, о итогах работы пассажирского порта рассказал вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко. В обычном режиме порт ежегодно принимал до 800 судов. Несмотря на то, что в ближайшее время не предвидится перемен, город продолжит оказывать порту поддержку.

За год Северную столицу посетили восемь миллионов туристов, из которых порядка 300 тысяч — иностранцы. Это больше, чем в 2012 году, однако меньше показателей 2019 года.

В следующем году предполагается, что туристов станет больше за счет внутреннего туризма. Также планируют открыть новые маршруты в Китай, Индию и Ближний Восток. Однако ситуация все же осложняется тем, что иностранные туристы не смогут пользоваться на территории России банковскими картами, выпущенными и зарубежных банках.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за 2022 год туризм принес Петербургу 366 миллиардов рублей.