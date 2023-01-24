Решетников предложил до 2027 года сделать оплату НДС для туроператоров частичной

Появилось предложение в соответствии с которым, начиная с первого января 2023 года и до 2027 года операторы будут платить НДС, но частично. Соответствующая инициатива принадлежит министру экономического развития Максиму Решетникову.

Так, речь идет об освобождении туроператоров от уплаты НДС на туры по России, в том числе, учитывая поездки российских граждан и иностранных туристов. Как пишет "АБН", в Минфине такое предложение поддержали.

На совещании по развитию внутреннего туризма Решетников отметил, что сейчас туроператоры столкнулись с проблемой. Так, в июле был подписан закон об обнулении НДС для гостиниц, в следствии чего в России возник спрос на инвестиции в этот вид недвижимости.

Примечательно, что в настоящее время туроператоры, приобретающие оптом места в отелях и заказывающие перевозки, до сих пор платят НДС, поэтому у них получается входящий НДС нулевым, а исходящий забирает 20% со всей суммы.

Таким образом, НДС превратился в обратный оборотный налог, а туроператоры оказались не в выигрышной позиции по отношению к маленьким компаниям, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.