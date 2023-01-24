  • 24 Январь 2023
USD 25.01.2023 68.7529 0.1241
USD ММВБ  
EUR 25.01.2023 74.6948 -0.0359
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Решетников предложил до 2027 года сделать оплату НДС для туроператоров частичной

Автор:


© Фото: пресс-служба Кремля

Темы дня

Появилось предложение в соответствии с которым, начиная с первого января 2023 года и до 2027 года операторы будут платить НДС, но частично. Соответствующая инициатива принадлежит министру экономического развития Максиму Решетникову.

Так, речь идет об освобождении туроператоров от уплаты НДС на туры по России, в том числе, учитывая поездки российских граждан и иностранных туристов. Как пишет "АБН", в Минфине такое предложение поддержали.

На совещании по развитию внутреннего туризма Решетников отметил,  что сейчас туроператоры столкнулись с проблемой. Так, в июле был подписан закон об обнулении НДС для гостиниц, в следствии чего в России возник спрос на инвестиции в этот вид недвижимости.

Примечательно, что в настоящее время туроператоры, приобретающие оптом места в отелях и заказывающие перевозки, до сих пор платят НДС, поэтому у них получается входящий НДС нулевым, а исходящий забирает 20% со всей суммы.

Таким образом, НДС превратился в обратный оборотный налог, а  туроператоры оказались не в выигрышной позиции по отношению к маленьким компаниям, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram