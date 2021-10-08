Набережные около Биржевого моста перекроют из-за ремонта переправы

Об ограничениях автомобилистов заранее предупреждали в ГАТИ.

В Петербурге 8 октября из-за ремонта Биржевого моста частично перекроют движение на близлежащих набережных. Ограничения коснутся Мытнинской набережной у Биржевого моста, участка набережной Макарова (от Биржевого проезда до Тифлисской улицы). Временно будет огорожен отрезок улицы Одоевского от Сазоновской до Уральской улицы.

На набережной Макарова у Тучкова моста ограничения действуют 8 и 9 октября. Дорога была перекрыта с 0:00 до 8:00 сегодня и будет вновь огорожена ночью: с 22:00 8 октября до 6:00 субботы, 9 октября.

На Мытнинской набережной у Биржевого моста, набережной Макарова от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы проезд будет затруднен с настоящего момента до 29 сентября 2022 года.

Биржевой мост закроют с 9 октября 2021 года по ноябрь 2022 года. Общественный транспорт будет ходить через соседний Тучков мост.