В Петербурге на КАД около Вантового моста перекроют две полосы

Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На внутреннем кольце КАД в Петербурге перекроют две полосы для того, чтобы устранить колейность. С 11 по 18 сентября между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом (57–59-й км) перекроют полосу безопасности, первую и вторую полосы. На третьей и четвертой полосах будет ограничена скорость до 50 км/ч.

Рабочие СПК «Зеленый город» будут вести работы в две смены, круглосуточно. Если погодные условия будут плохими, ремонт может затянуться.

Водителей предупредят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Так же объявление о перекрытии полос появятся на электронных табло.





