На Измайловском после капремонта открылась одна из старейших библиотек Петербурга

В Адмиралтейском районе Петербурга после капитального ремонта прошло открытие библиотеки “Измайловская”. Это одна из самых старых библиотек в городе.

В Северной столице на Измайловском проспекте состоялось открытие одной из старейших библиотек города “Измайловская”. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

В здании появились тематические залы и комната матери и ребенка, также организованы помещения для проведения мастер-классов и площадка для выставок местных художников. Кроме того, работники и читатели получили автоматизированные рабочие места. Также в читальне создали интерактивный книжный лифт.

Отметим, что после капремонта в библиотеке появились необходимые условия для людей с ограниченными возможностями.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге после ремонта вновь запустили движение по Биржевому мосту. Первой проехала спецтехника.