На Литейном проспекте из-за ремонта ограничили движение

Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

В Петербурге на Литейном проспекте всю неделю будут пробки, потому что движение ограничили из-за ремонта трамвайных путей. Уже сегодня, четвертого октября, водители на участке стоят в пробках в сторону Невского.

Ближайшую неделю рабочие занимаются промежутком рядом с главным проспектом города и Пестеля, затем, на период с 9 до 22 октября дорожники переместятся к перекрестку с Жуковского. С 23 октября, к концу месяца, ремонт будет около набережной: между Пестеля и Литейным мостом. Его планируют закончить к 10 ноября.