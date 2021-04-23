До Кронштадта запустят «Метеор» со 2 мая

В Петербурге запустят теплоход «Метеор». Путь до Кронштадта займет 50 минут. Пассажирские рейсы запустят 2 мая. Об этом сообщают в администрации форта «Константин».

Теплоходы будут курсировать дважды в день по выходным, а в июне рейсы станут ежедневными. Маршрут позволит пассажирам лицезреть прибрежные зоны Финского залива, а также форты Кронштадтской крепости. Теплоход курсирует от пристани у Медного Всадника до Зимней пристани Кронштадта.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о проекте «Газпрома» по созданию копий парусников в акватории Невы. Концепцию разработал глава «Газпрома» Алексей Миллер в 2020 году.