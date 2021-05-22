В Петербург из Кронштадта отправился первый «Метеор»

В пресс-службе проекта «Остров фортов» сообщили, что в Санкт-Петербург из Кронштадта 22 мая отправился первый тестовый «Метеор». Петербуржцы смогут добраться на судне до кронштадтского музейно-исторического парка «Остров фортов».

Также в ведомстве отметили, что рейсы будут осуществляться четыре раза в день ежедневно туда и обратно. Отправляться «Метеор» будет от пристани «Медный всадник», находящийся у Сенатской площади. Позже судно будет прибывать за пассажирами на Дворцовую набережную и отвозить людей к Кронштадт.

Для посетителей, который захотят попасть в центр города-порта, необходимо будет доехать до водной станции — Зимняя пристань.