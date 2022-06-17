Развитие водного маршрута из Петербурга в Кронштадт стало одной из темой на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение по развитию водного маршрута в Кронштадт.

Свои подписи под документом поставили руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор компании-перевозчика Юрий Набатов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Денис Мантуров отметил, что на данный момент водное сообщение будет развиваться на базе современных пассажирских судов. В рамках этих планов уже стартовало строительство 6 новых скоростных пассажирских катамаранов. Постепенно речной транспорт будет введен в эксплуатацию с 2023 по 2025 года. Более того, планируется отстроить четыре новых экскурсионно-прогулочных катамарана, которые будут возить туристов в акваторию Кронштадта.

В прошлом году организаторы проекта «Остров фортов» и перевозок приложили множество усилий для того, чтобы в Кронштадт возобновилось бесперебойное водное сообщение. Теперь пассажиров в обе стороны возят «Метеоры». В рамках проекта было запущено 4 рейса.

Ксения Шойгу заметила, что рейсы с островом являются отражением его истории. Однако теперь в водное сообщение удалось вписать новые страницы. С первых дней указанный маршрут показал востребованность со стороны пассажиров - в рейс отправились более 23 тысяч туристов.

На этот год также планируется, что поток составит 40 тысяч человек. И в будущем показатель будет только расти.