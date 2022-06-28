Петербуржцы смогут отправиться в Кронштадт с помощью мультимодального маршрута

Жители и гости Санкт-Петербурга смогут все лето 2022 года ездить в Кронштадт с помощью нового мультимодального маршрута, который совмещает в себе, как железнодорожный, так и водный вид транспорта.

Как сообщается в пресс-службе Комитета по транспорту, граждане, которые оформляют единый билет по маршруту Санкт-Петербург - Кронштадт, смогут отправиться в город-порт на острове Котлин на поездах дальнего следования, пригородных поездах, а также на скоростных водных судах «Метеор».

Для того, чтобы купить билеты, необходимо обратиться либо в кассы дальнего следования, пригородного сообщения, либо зайти на сайт, в приложение РЖД. Сотрудники Комитета по транспорту рекомендуют пассажирам приобретать билеты на онлайн-сервисах, чтобы не создавать в столь жаркую погоду очередей на привокзальных кассах Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что одной из обсуждаемых на Петербургском международном экономическом форуме 2022 года тем стало развитие водного маршрута Санкт-Петербург - Кронштадт.