Петербуржцы смогут доехать до крепости «Орешек» на «Метеоре»

У скоростных судов «Метеор» в наступившем туристчиеском сезоне появится новый маршрут. Туристы смогут добраться на них до крепости «Орешек». По пути судно сделает остановку у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев уточнил, что метеоры будут возить туристов и петербуржцев в «Орешек» дважды в неделю. В пути пассажирам проведут экскурсию, где расскажут о подвиге фронтовиков, партизан, жителей блокадного Ленинграда и тыловиков.

Билеты на экскурсию для взрослых обойдутся от 3000 рублей при оплате «Единой картой петербуржца». На сайте за них потребуется отдать 3200 рублей, а в кассе на причале — 3500 рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что «Метеоры» уже возобновили рейсы в Петергоф и Кронштадт.