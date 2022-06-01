Фестиваль воздушных змеев пройдет в Кронштадте

В ближайшие выходные, 4 и 5 июня, в Кронштадском районе Петербурга пройдет фестиваль воздушных змеев «Фортолет». Местом его проведения станет форт Константин.

Как сообщают организаторы фестиваля в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», в небе над фортом можно будет увидеть змеев от 7 до 13 метров. Запустить своего воздушного змея смогут и зрители.

Помимо обычных змеев, ввысь поднимутся и специальные шоу-конструкции. Это русалки, Гекконы, драконы и другие герои. Увидеть над фортом Константин можно будет и единственного в мире воздушного Чебурашку.

Фестивальная площадка будет работать оба выходных дня с 12:00 до 18:00. От автобусной остановки на Кронштадтском шоссе, 38 до форта Константин в эти дни будут ходить бесплатные автобусы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что со 2 мая от пристани у Медного всадника до Кронштадта запустили скоростные «Метеоры».