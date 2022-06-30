Первые фильмы в обновленном кинотеатре "Уран" покажут петербуржцам 1 июля

В Выборгском районе Петербурга состоялось открытие обновленного кинотеатра «Уран». Первый показ фильма пройдет 1 июля.

Реконструкцию аварийного здания 1913 года постройки начали в 2020 году. В ходе работ были укреплены стены, отремонтированы кровля и фасад, а также установлены новые перекрытия. В кинотеатре установили современное оборудование.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, обновленный «Уран» с тремя залами теперь может принять 140 зрителей. Там также созданы условия для маломобильных зрителей.

В церемонии открытия кинотеатра приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, депутаты Законодательного Собрания Ирина Иванова и Анастасия Мельникова, а также артисты кино.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы стали интересоваться, почему в кинотеатрах не показывают "пиратские" фильмы. Директор по маркетингу сети кинотеатров Ирина Корнева рассказала о том, как формируется контент.