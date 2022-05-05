ГМЗ «Петергоф» устроит Весенний праздник фонтанов 21 мая

Определена дата традмционного Весеннего праздника фонтанов, который пройдет в Государственном музее-заповеднике «Петергоф». Как сообщили в администрации города, в это году он состоится в субботу, 21 мая. Места проведения останется неизменным: на Большом каскаде в Нижнем парке.

В этом году Весенний праздник фонтанов приурочили к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Гостей ждет яркое и необычное шоу.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржцы и туристы снова могут отправиться в Петергоф на скоростных «Метеорах». В течение дня они отправляются каждые полчаса от от причалов «Спуск со львами» и «Эрмитаж Нижний».