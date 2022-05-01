Фестиваль ледоколов проходит в Петербурге

Утром воскресенья, 1 мая, в Петербурге начался Фестиваль ледоколов. Его основной площадкой стала набережная Лейтенанта Шмидта.

Зрители фестиваля выстроились в длинные очереди, чтобы подняться на борт кораблей. Внутри можно больше узнать об устройстве таких судов и, конечно, сделать необычные фотографии.

На берегу проводятся мастер-классы по изготовлению морской оснастки. Также можно поучаствовать в конкурсах, призом в которых становится билет беспроигрышной лотереи.

В музее-буксире «Красин» в рамках фестиваля проходит выставка «105 лет на службе отечеству». На ней посетители могут узнать, как создавались и менялись ледоколы за время их существования.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что общественное пространство «Никольские ряды» открылось для посетителей 30 апреля.