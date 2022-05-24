Петербуржцам рассказали, кто выступит в «Классике на Дворцовой-2022»

Традиционный концерт «Классика на Дворцовой» состоится 28 мая. В этом году он пройдет уже в десятый раз.

Телеканал «Санкт-Петербург» опубликовал имена тех, кто выступит перед собравшейся на главной площади города публикой. Своим выступлением слушателей порадует тенор Витторио Григоло, в репертуаре которого есть как классика, так и современные произведения.

Петербуржцы смогут услышать Марию Алейда, выступающую во многих оперных театрах мира. Среди других участников имеющий неофициальный титул «Лучший бас мира» Ильдар Абдразаков и входящая в число самых популярных оперных певиц России Вероника Джиоева, а также многие другие звезды.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице отложили концерт группы «БИ-2».