Фестиваль «Паруса Кронштадта» состоится в форте «Константин»

В субботу, 18 июня, в кронштадтском форте «Константин» состоится традиционный фестиваль «Паруса Кронштадта». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», музыкально-спортивно-гастрономическое мероприятие приурочили к заключительному дню Петербургского международного экономического форума.

Слоганом open-air фестиваля станет «Ветер, музыка, еда». В программу мероприятия войдут бизнес-регата «Ведомостей» и детская парусная регата. В последней выступят двадцать юных яхтсменах на судах класса «Оптимист».

Торжественный парад исторических парусников запланирован между фортами «Император Александр Первый» и «Константин». Легендарные корабли можно будет посетить с экускурсией. Расскажут об исторических парусниках лично их капитаны.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в минувшие выходные в Кронштадте состоялся Фестиваль воздушных змеев.