Петербургский концерт «БИ-2» отложен

Концерт группы «БИ-2» в Петербурге не состоится. Как сообщили в пресс-службе БКЗ «Октябрьский», выступление музыкантов перенесено на неопределенный срок.

В среду, 18 мая, в концертном зале должен был состоятся спектакль «Письма и песни». В ходе постановки «Квартета И» было запланировано и выступление группы «БИ-2».

Когда именно состоится выступление не сообщается. В пресс-службе уточнили, что перенесенный концерт можно будет посетить по тем же билетам.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что концерт «Классика на Дворцовой» сотоится в Северной столице 28 мая. Это музыкальное событие станет юбилейным — концерт пройдет уже в десятый раз.