В Ленобласти предлагают всем желающим попробовать себя в конном спорте

В Ленинградской области, в деревне Хирвости в первые три дня июля 2022 года, с 1 по 3 число, пройдет Большой конный турнир, в рамках которого как взрослые участники, так и дети смогут пообщаться с лошадьми и попробовать себя в данном виде спорта.

Мероприятие будет проходить на базе клуба «Вента-Арена» и будет посвящено главе Федерации конного спорта Александру Воробьеву. Посетить турнир можно и в качестве участника, и в качестве зрителя, ведь помимо спортивной программы будет представлена и программа развлекательного характера, выполненная в русском стиле. А победители скачек смогут выиграть полмиллиона рублей.

Гостей трехдневного фестиваля ждут разнообразные выставки, мастер-классы, ярмарка и дискуссии, посвященные видам конном спорта. Об этом сообщает МК в Питере.

Помимо скачек на реальных лошадях, в крайний день мероприятия состоится хоббихорсинг, где участники будет соревноваться на игрушечных лошадях на палке. В этом конкурсе могут принять участие и дети.

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